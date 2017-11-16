Житель Курска заставлял двух 11-летних девочек присылать ему интимные фото

Курск, , 13:16 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Курска, заставлявшего двух несовершеннолетних девочек присылать ему интимные фото по интернету, сообщает 16 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, летом 2017 года 26-летний мужчина в ходе переписки во «ВКонтакте» с 11-летней жительницей Екатеринбурга шантажировал и угрожал ей распространить в интернете компрометирующую информацию.

За неразглашение педофил потребовал от ребенка сделать интимные фотографии и переслать ему. Однако мать потерпевшей обратилась с заявлением о преступлении в полицию.

Отмечается, что ранее злоумышленник аналогичным образом заставил 11-летнюю жительницу Московской области предоставить ему фото и видео интимного содержания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура РФ поддержала предложение постатейного статистического учета, а также линейного криминологического анализа в отношении преступлений сексуального характера против детей. Это позволит получать сведения о лицах, ранее совершавших насильственные действия сексуального характера и изнасилования.

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