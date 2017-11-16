Воровавшего кур леопарда поймали в Абхазии

Гагра, , 13:11 — REGNUM Леопард, который воровал у жителей абхазского села Лыхны домашних кур, пойман в самодельную ловушку. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

«Это уникальное явление и необычнейший факт, надо сказать, к чести организаторов его поимки, он был пойман неповрежденным в клетку, — добавил он. — В клетке была приманка в виде курицы».

По его словам, местные жители заметили хищника в селе примерно неделю назад, поэтому и установили ловушку.

«Это сообщение сразу попало в Сочи в центр разведения и акклиматизации леопардов», — отмечает ученый.

Отмечается, что специалисты из России в ближайшее время проведут идентификацию пойманного в селе Лыхны леопарда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа восстановления численности переднеазиатских леопардов на Кавказе на территории Краснодарского края реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ при участии Сочинского национального парка, Кавказского государственного заповедника, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцева, Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2008 г.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Длина тела составляет от 126 до 183 см, длина хвоста — 94−116см. Высота в холке может достигать 76 см, а масса — 70 кг.

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