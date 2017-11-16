Первое в Белоруссии дело о коммерческом шпионаже передано в суд

Брест, Белоруссия, , 15:02 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии закончил расследование уголовного дела о коммерческом шпионаже и теперь передает его в суд. Для белорусских следователей это стало первым делом по такой редкой статье. Об этом сообщили в пресс-службе УСК по Брестской области сегодня, 16 ноября.

По этому дело проходят двое мужчин — 48-летний житель Бреста и 41-летний житель Минска, которых обвиняют в незаконном способе получения информации о технологии производства смолы и рецепта краски для нанесения дорожной разметки, разработанные на одном из брестских предприятий и являющиеся коммерческой тайной.

В конце июля 2017 года сотрудники ГУБОПиК МВД совместно с ОМОН УВД произвели задержание двух мужчин, когда они пытались передать $2,5 тысячи заместителю начальника цеха производства полимеров, лаков и красок брестского частного предприятия СООО «СТиМ Брест» за сведения о технологии производства краски для дорожной разметки и смолы. Причем $2,5 тысячи — это только половина всей суммы, которую планировать заплатить за получение коммерчески секретной информации. Первую часть «вознаграждения» злоумышленникам удалось передать, а во время второй передачи их задержали правоохранители.

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В результате мужчинам инкриминируют не только коммерческий шпионаж (часть 1 статьи 254 УК Белоруссии), но и покушение на дачу взятки в крупном размере (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 431 УК Белоруссии). Обвиняемые признали свою вину.

Следователи допросили свидетелей, изучили все материалы по делу. После чего его передали в суд. Когда начнется рассмотрение, пока не уточняется. На имущество обвиняемых наложен арест.

Отметим, что это первое дело в Белоруссии о коммерческом шпионаже как минимум за последние десять лет. Ранее сообщалось, что сведения о производстве смолы и красок были необходимы для иностранной фирмы-конкурента, а сотрудника предприятия, который планировал продать коммерческую информацию, могут привлечь за разглашение коммерческой тайны.

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Начальник шестого управления (по Брестской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Александр Лаврукович отмечал, что ранее были случаи утечки сведений об уникальной технологии производства на предприятиях республики, но им не давалось правовой оценки. Дело в том, что из-за правовой неграмотности директоры или учредители предприятий не патентуют свои разработки, не предупреждают своих сотрудников о последствиях разглашения, не прописывают это в договорах о найме работников, контрактах, однако «СТиМ Брест» позаботилось о том, чтобы правильно защитить свой продукт, объяснял Лаврукович.

Что касается коммерческого шпионажа в Белоруссии в целом, то ранее эксперт по вопросам безопасности Александр Радкевич отмечал, что бизнес-шпионаж в республике возможен, но мало распространен, потому что на внутреннем рынке страны нет жесткой конкуренции.

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