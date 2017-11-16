В Донецкой области на мине подорвался украинский экипаж полиции

п.г.т. Талаковка, Украина, , 12:46 — REGNUM Патрульный экипаж Нацполиции Украины подорвался 15 ноября в Талаковке в Донецкой области на мине, сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 14:35 по местному времени (15:35 мск) в поселке Талаковка, подконтрольном украинским войскам. Патрулируя местность, мариупольский экипаж полиции наткнулся на мину, в результате чего один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще двое были ранены.

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Отмечается, что зоной патрулирования экипажа были населенные пункты Сартана, Гнутово и Талаковки. До инцидента полицейские направлялись по вызову о незаконной вырубке леса в Талаковке.

Все раненные были доставлены в больницу, на месте взрыва работают специалисты. Полиция квалифицировала происшествие как «террористический акт».

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Напомним, ранее в Киеве взорвался мотоцикл около здания телеканала «Эспрессо», в результате погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Полиция квалифицировала взрыв как теракт.

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