ДНР и ЛНР подверглись обстрелам украинской артиллерии 46 раз

Донецк, , 11:57 — REGNUM За прошедшие сутки, 15 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 16 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 30 раз, сообщают 16 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 16 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Красный Яр, Долгое, Калиновка, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 30 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

Штаб «АТО» зафиксировал 16 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Песков, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Майского, Александровки, Троицкого, Светлодарска, Авдеевки, шахты Бутовка.

Напомним, Киев продолжает вести войну против ополченцев с 2014 года. Несмотря на все попытки ВСУ захватить республики, это сделать Украине так и не удалось. Тем не менее украинские власти не оставляют попыток силового захвата ЛНР и ДНР, открыто игнорируя Минские соглашения.

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