Четверг, 16 Ноября 2017 года
12:30:51 МСК

В Ярославле Росгвардия задержала похитителей чугунных решеток

Происшествия

Они пойманы на месте преступления на проспекте Ленина

В Ярославле Росгвардия задержала похитителей чугунных решеток
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Чугунное ограждение на проспекте Ленина

Ярославль, 16 ноября 2017, 11:28 — REGNUM  Сотрудники вневедомственной охраны Ярославского Управления Росгвардии задержали троих мужчин, среди бела дня укравших три секции чугунного ограждения на проспекте Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Утром 15 ноября в полицию поступил звонок о том, что неизвестные люди крадут секции ограждения около Дворца Молодежи на проспекте Ленина. На место выехал ближайший наряд вневедомственной охраны.

«На месте с тележкой, где лежали две секции, задержали троих мужчин 1983, 1975 и 1973 года рождения. Все они имели судимости. Затем на место выехала следственно-оперативная группа Ленинского райотдела полиции», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-служба УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято, сумма ущерба устанавливается. Сотрудникам полиции воры пояснили, что намеревались сдать похищенное в пункт приема металлолома. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание лишение свободы на срок до пяти лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить