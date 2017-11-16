В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

Красногорск, , 11:30 — REGNUM В Московской области сотрудники ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает 16 ноября пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 14 ноября прошла операция по пресечению преступной группировки, которая занималась незаконным производством и сбытом наркотических веществ в одном из поселков области.

«Предпринятыми мерами в момент производства очередной партии наркотических средств задержаны два гражданина России, жители Краснодара», — говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли не менее 20 кг готового наркотина, 240 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.

«В момент задержания один из фигурантов в целях уничтожения лаборатории поджег легковоспламеняющиеся химикаты, чем создал угрозу собственной жизни и здоровью, а также оперативных сотрудников, затушивших пожар собственными силам», — добавили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Напомним, ранее сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотиков на дискотеке в лесном массиве Серпуховского района Московской области.

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