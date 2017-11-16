Чувашию атаковали мошенники из других регионов, самые доверчивые — мужчины

Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии число мошенничеств снизилось, но по-прежнему уровень остаётся высоким. Чаще других жителей республики обманывают злоумышленники из Самарской области, Кургана и Краснодарского края, сообщила ИА REGNUM сотрудники пресс-службы МВД по Чувашии Ольга Павлова.

По её словам, за 10 месяцев количество мошенничеств на территории Чувашии снизилось на 6% — с 1519 до 1427 фактов. Раскрыто 401 преступление данной категории. Также оперативникам удалось установить лиц, причастных к 77 мошенничествам прошлых лет.

«Большинство фактов обмана (300 случаев) происходит при покупке или продаже товаров через интернет. Пострадавшие или направляют деньги на счета неизвестных в счёт оплаты товара и не получают обещанного, либо сообщают мошенникам, представляющимся покупателями, реквизиты своих банковских карт. 233 факта мошенничеств связано с одним из популярных сайтов бесплатных объявлений, причем большинство из потерпевших — мужчины: их 141 человек», — сказала Ольга Павлова.

Чаще всего жертвами преступников становится наиболее активная часть населения, в возрасте от 30 до 40 лет (67 фактов).

Жители Чувашии чаще всего попадаются на уловки злоумышленников из Самарской области, Кургана и Краснодарского края. В Чувашии привлекаются к ответственности 32 иногородних мошенника по 106 фактам обмана.

В полиции отмечают, что в последнее время возросло количество мошенничеств, совершенных под предлогом блокирования банковских карт — всего 77 фактов. Так, в этом году следствию удалось доказать вину двух жительниц Самарской области в пяти фактах хищении денежных средств у жителей Чебоксар. По данным следствия, подруги по предварительному сговору между собой рассылали на произвольные телефонные номера жителей столицы Чувашии сообщения о якобы заблокированных банковских картах. Когда абоненты различных компаний сотовой связи перезванивали им, женщины представлялись работницами банков и в разговоре получали от пострадавших реквизиты карт. В последующем со счетов потерпевших было списано в общей сложности более 50 тыс. рублей. Злоумышленницы полностью возместили ущерб всем потерпевшим, суд признал ранее не судимых самарчанок виновными в мошенничестве и с учетом смягчающих вину обстоятельств их приговорили к условному лишению свободы.

Между тем, мошенники изобретают новые способы обмана, представляясь различными должностными лицами. В частности, 13 ноября в отдел полиции с заявлением обратился 67-летний мужчина. В середине сентября на его мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником Министерства финансов России.

«Ранее пенсионер приобретал через интернет лекарственные средства, и «сотрудник Минфина» сообщила, что на расчетный счет чебоксарца поступили 2500 тыс. рублей — якобы в счет возмещения его расходов на неэффективные препараты. Для получения денег требовалось перевести определенную сумму для «разблокировки» банковского счета. На следующий день, пообщавшись уже с другим «представителем госучреждения», пенсионер перевел на указанный ему номер счета 17 400 рублей, однако никакой так и компенсации не получил», — говорят в полиции.

Но на этом мошенники не успокоились. В течение двух месяцев злоумышленники еще несколько раз звонили на телефон потерпевшего, но трубку тот уже не брал. Правоохранители установили, что телефонные номера мошенников зарегистрированы в Ульяновской области. Проводится комплекс мероприятий по установлению личностей злоумышленников.

Другой мужчина стал жертвой мошенников, поверив рекламному объявлению в социальных сетях о возможности получить большие проценты за денежный вклад. Сначала 22-летний чебоксарец вложил небольшую сумму денег и вернул их с процентами, но стоило юноше перевести на тот же счет 250 тыс. рублей, мошенники перестали выходить на связь. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«МВД просит граждан быть осторожнее и не сообщать данные своих карт неизвестным. Не рекомендуется также переводить деньги на счета незнакомых вам лиц. О подозрительных фактах сообщайте в полицию», — призывают правоохранители.