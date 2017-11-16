Причиной крушения самолёта в Нелькане могла стать нехватка топлива – СК

Хабаровск, , 10:32 — REGNUM Одной из причин крушения самолёта в поселке Нелькан в Хабаровском крае могла стать нехватка топлива. Такую версию высказали представители СК РФ на транспорте в Хабаровском крае. Следователи изымают образцы топлива и проводят другие необходимые следственные действия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Самолет с выжившей при крушении L-410 девочкой вылетел в Хабаровск

Помимо образцов топлива следователи изымают техническую документацию воздушного судна, полётную документацию ФГУП «Хабаровские авиалинии». Следствие проверит также квалификацию пилотов. Хотя уже известно, что командиром корабля был опытный лётчик — инструктор.

Известно также, что «Хабаровские авиалинии» довольно долго и успешно эксплуатируют самолёты L-410. Нареканий к данному виду воздушного транспорта у компании не возникало ни разу.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вблизи посёлка Нелькан в Хабаровском крае погибли двое членов экипажа и четверо пассажиров. Одна девочка трёх лет выжила. Сегодня ее доставили в Хабаровск на самолете АН — 74 МЧС России. На борту самолёта находился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. У ребёнка сложный перелом ноги, сотрясение мозга.

Текущее состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят 6,4 млн рублей. Правительство Хабаровского края также объявило сбор средств для помощи семьям жертв авиакатастрофы. Открыт специальный счет.

Эксперты установили, что на высоте 600 метров самолёт «свалился» в крен. Воздушное судно рухнуло на землю, не дотянув до посадочной полосы 2 километра.

Читайте также: Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае