На Кубани найдены заблудившиеся дедушка и внук, отправившиеся за грибами

Краснодар, , 10:05 — REGNUM На Кубани найдены престарелый мужчина и его внук, которые накануне отправились в лес за грибами, сообщила 16 ноября журналистам представитель Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Она пояснила, что 80-летний пенсионер и его 7-летний мальчик выведены из леса, и в настоящий момент их осматривают медики.

Ранее сообщалось, что вместе с другими грибниками они отправились в лес в районе 10-го километра между городом Горячий Ключ и станицей Калужская. Однако к назначенному времени из леса вышли только двое взрослых, а дедушка с внуком потерялись.

К их поискам были подключены спасательные службы МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии, местной администрации и волонтеры — всего более 130 человек.

По факту инцидента следователи СУ СК России по Краснодарскому краю начали проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заблудившегося в Крыму ребенка нашли в 8 км от дома. Он был передан матери и затем доставлен в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

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