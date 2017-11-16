В Краснодарском крае в результате ДТП погибли 4 человека

Краснодар, , 09:49 — REGNUM В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом. Об этом, как передают «Кубанские новости», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в ночь на 16 ноября в Тихорецком районе. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека.

«16 ноября около 00.50 (местное время) в станице Новорождественской 29-летний водитель, управляя автомобилем «Aуди», выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с КаМАЗом», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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