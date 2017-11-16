В Краснодарском крае в результате ДТП погибли 4 человека

Краснодар, 16 ноября 2017, 09:49 — REGNUM В Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом. Об этом, как передают «Кубанские новости», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в ночь на 16 ноября в Тихорецком районе. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека.
«16 ноября около 00.50 (местное время) в станице Новорождественской 29-летний водитель, управляя автомобилем «Aуди», выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с КаМАЗом», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины ДТП.
Читайте также: Глава СКР поручил взять на контроль проверку смертельного ДТП под Ростовом
А также: Жуткое ДТП в Китае: 30 автомобилей столкнулись на трассе, десятки погибших