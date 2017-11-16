Превышение полномочий в оренбургской колонии вылилось в уголовное дело

Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбургской области по факту превышения полномочий должностными лицами исправительной колонии-9, которая находится на территории посёлка Акбулак, возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении задержан начальник ФКУ ИК-9 УФСИН России по Оренбургской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

По данным следствия, должностные лица исправительной колонии изъяли из материалов дела одного из осуждённых сведения о нарушении им режима отбывания наказания. В результате в суд поступила положительная характеристика, и осуждённый за особо тяжкое преступление из колонии строго режима был переведён в колонию-поселение для дальнейшего отбывания наказания.

Сейчас решается вопрос об избрании начальнику колонии меры пресечения и предъявлении обвинения, также проверяется причастность к совершению данного преступления иных должностных лиц.

Стоит отметить, что основанием для возбуждении уголовного дела явились материалы службы собственной безопасности УФСИН России по Оренбургской области.

Добавим, что этот случай не единственный когда начальник исправительной колонии попадает в поле зрения силовиков. Напомним, что весной 2017 года теперь уже бывшие начальник колонии ФКУ КП-11 УФСИН России по Оренбургской области и его заместитель по оперативной работе и безопасности признаны виновными в совершении насильственных действий сексуального характера и превышении должностных полномочий. Оба приговорены к длительным срокам заключения.

Читайте также: В Оренбуржье бывший начальник колонии обвиняется в секс-преступлении

Читайте ранее в этом сюжете: Суд вынес приговор экс-руководителям колонии Оренбуржья