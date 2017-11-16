Четверг, 16 Ноября 2017 года
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Австралийский дипломат погиб в США при «игре на доверие»

Происшествия

Мужчина решил пошутить над приятелем во время вечеринки

Нью-Йорк, США, 16 ноября 2017, 09:43 — REGNUM  Сотрудник дипмиссии Австралии при ООН разбился насмерть, выпав с балкона своей квартиры в Нью-Йорке. При этом мужчина играл «на доверие» с приятелем, сообщает New York Post.

Трагедия произошла 15 ноября во время вечеринки. 30-летний Джулиан Симпсон и его гости вышли на балкон здания на Манхеттене, чтобы полюбоваться подсветкой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Предположительно, Симпсон заявил одному из приятелей, что докажет тому степень своего доверия. Дипломат сел на перила балкона и откинулся назад, однако потерял равновесие и сорвался вниз с высоты седьмого этажа. Знакомый не успел предотвратить его падение.

Мужчину госпитализировали, но медикам осталось лишь констатировать его смерть. Инцидент расследует полиция. Тело погибшего будет направлено на токсикологическую экспертизу.

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