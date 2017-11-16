Австралийский дипломат погиб в США при «игре на доверие»

Нью-Йорк, США, , 09:43 — REGNUM Сотрудник дипмиссии Австралии при ООН разбился насмерть, выпав с балкона своей квартиры в Нью-Йорке. При этом мужчина играл «на доверие» с приятелем, сообщает New York Post.

Трагедия произошла 15 ноября во время вечеринки. 30-летний Джулиан Симпсон и его гости вышли на балкон здания на Манхеттене, чтобы полюбоваться подсветкой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Предположительно, Симпсон заявил одному из приятелей, что докажет тому степень своего доверия. Дипломат сел на перила балкона и откинулся назад, однако потерял равновесие и сорвался вниз с высоты седьмого этажа. Знакомый не успел предотвратить его падение.

Мужчину госпитализировали, но медикам осталось лишь констатировать его смерть. Инцидент расследует полиция. Тело погибшего будет направлено на токсикологическую экспертизу.