Четверг, 16 Ноября 2017 года
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В Тель-Авиве в результате взрыва автомобиля погиб человек

Происшествия

Местные СМИ сообщили, что врыв стал результатом разборок в криминальной среде

Тель-Авив, 16 ноября 2017, 09:38 — REGNUM  Подрыв автомобиля на шоссе в Тель-Авиве полностью уничтожил транспортное средство и привел к гибели человека. Еще один был тяжело ранен, сообщил 16 ноября представитель израильской полиции Микки Розенфельд у себя в Twitter.

«Взрыв автомобиля на главной магистрали в Тель-Авиве, один человек погиб на месте, один серьёзно ранен. Полиция продолжает расследование уголовного дела», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел около полуночи на шоссе Аялон у развязки «Керен-каемет». Местные жители сообщили, что шум от взрыва был слышен даже на большом удалении — в Герцлии и Бней-Браке.

Сразу после инцидента шоссе было перекрыто, на месте начали работать спасательные и медицинские службы.

Местные СМИ сообщили, что в данном происшествии прослеживаются следы криминальной разборки.

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Криминальные разборки

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