Самолет с выжившей при крушении L-410 девочкой вылетел в Хабаровск

Нелькан, Хабаровский край, , 09:19 — REGNUM Трехлетняя девочка, оставшаяся в живых при падении самолета L-410, находится на борту Ан-74 МЧС России, вылетевшего 16 ноября из Нелькана в Хабаровск. Ребенка сопровождают медики, передают «Вести».

В самолете также находится губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Врачи Детской краевой клинической больницы, ранее осмотревшие девочку, диагностировали у нее сложный перелом ноги.

Ребенка доставят во вторую краевую больницу, там ее травму оценят нейрохирурги и примут решение о дальнейшем лечении. Текущее состояние девочки оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября при заходе на посадку в аэропорту «Нелькан» потерпел крушение пассажирский самолет L-410 «Хабаровских авиалиний». На борту находились семь человек, выжить удалось лишь ребенку.

Эксперты установили, что на высоте около 600 м экипаж самолета допустил критическое сваливание в крен. В результате воздушное судно рухнуло на землю. Оно исчезло с радаров, не долетев 2 км до посадочной полосы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 16 ноября в Хабаровском крае объявлено днем траура по погибшим в Нелькане.

Читайте также: Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение L-410: МЧС направило самолет к поселку Нелькан