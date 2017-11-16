Командира ОМОНа будут судить в Чувашии

Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чебоксарах будут судить сотрудников местного ОМОНа отдела Росгвардии по Чувашии. Перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями предстанут командир ОМОНа отдела Росгвардии по Чувашии и командира роты ОМОНа, пишет «Коммерсант».

Со ссылкой на данные обвинения, сообщается, что офицеры заставляли работать на своих дачных участках в Чебоксарском районе подчиненных им бойцов. Работы, по данным следствия, проводились в рабочее время «с апреля по декабрь 2016 года».

Отмечается, что злоумышленники свою вину отрицают. В настоящее время они отстранены от должностей и находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в сентябре 2017 года в Чувашии было завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Комсомольского района. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями: следствие считает, что его подчинённые в рабочее время занимались уборкой урожая.

«Работы по уборке урожая велись на земельных участках, один из которых принадлежит его родственнику, а другой арендовался у государства индивидуальным предпринимателем. Таким образом, подчиненные вместо выполнения своих непосредственных должностных обязанностей в рабочее время занимались уборкой урожая», — говорят в правоохранительных органах.

Читайте также: Как сбор картошки довёл бывшего сити-менеджера до ареста: дело в Чувашии

Отметим, в 2014 году за незаконное привлечение рабочих к труду на приусадебном участке был осуждён экс-глава УФМС по Чувашии. Суд признал его виновным в получении от руководителя чебоксарской фирмы взятки в виде двух нелегалов из Таджикистана, которые бесплатно работали на приусадебном участке чиновника. Экс-чиновник был осуждён на 2,5 года колонии.