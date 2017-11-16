Рабочий погиб при обвале грунта в Красноярске

Красноярск, , 08:36 — REGNUM По факту гибели рабочего при прокладке ливневой канализации в Красноярске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в среду, 15 ноября, около дома 30 по улице Чкалова.

«При прокладке ливневой канализации около дома 30 по улице Чкалова в результате обрушения стены траншеи под завалом погиб 47-летний работник ООО «Сибтрансспецстрой», 49-летний мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.