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Рабочий погиб при обвале грунта в Красноярске

Происшествия

Трагедия произошла в среду, 15 ноября, около дома 30 по улице Чкалова

Красноярск, 16 ноября 2017, 08:36 — REGNUM  По факту гибели рабочего при прокладке ливневой канализации в Красноярске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в среду, 15 ноября, около дома 30 по улице Чкалова.

«При прокладке ливневой канализации около дома 30 по улице Чкалова в результате обрушения стены траншеи под завалом погиб 47-летний работник ООО «Сибтрансспецстрой», 49-летний мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

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Проблемы ЖКХ

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