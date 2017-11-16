Борт МЧС с родственниками погибших в авиакатастрофе прибыл в Нелькан

Хабаровск, , 09:43 — REGNUM Родственники погибших при авиакатастрофе в Хабаровском крае прибыли в Нелькан для опознания тел. На борту Ан-74 находятся психологи, спасатели, члены правительственной комиссии, губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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В краевом правительстве уточнили, что на обратном пути борт МЧС заберёт в Хабаровск выжившую 3-летнюю девочку. Состояние ребёнка стабильное, поэтому было принято решение перевезти его в детскую краевую больницу им. Пиотровича на следующий день после трагедии.

«Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах. Полёты L-410 не приостановлены, оснований для этого нет», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту авиакатастрофы, которая 15 ноября произошла в Хабаровском крае, расследуется уголовное дело, отрабатываются три версии случившегося, в том числе ошибка пилота, технеисправность и неблагоприятные погодные условия. Трагедия унесла жизни шести людей, 3-летней девочке удалось уцелеть, у неё диагностирован перелом и черепно-мозговая травма.