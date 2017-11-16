ДТП в Таиланде: погибли трое детей, ранены 48 человек

Бангкок, , 08:06 — REGNUM Авария с участием экскурсионного автобуса произошла на северо-востоке Таиланда. Погибли три школьника, еще 48 человек получили травмы, сообщает 16 ноября The Nation.

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима вечером 15 ноября. Предположительно, водитель двигавшегося в том же направлении пикапа спровоцировал столкновение, в результате автобус вылетел с трассы и перевернулся.

В автобусе находились школьники младших классов, их родители и педагоги. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшее медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября экскурсионный автобус со школьниками попал в ДТП в Ярославской области. В салоне автобуса находились 45 человек, включая 38 детей. Пострадали 15 школьников и водитель автобуса, их доставили в больнице.

Позже 40-летний водитель скончался от полученных травм. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, который выезжал на главную дорогу и не пропустил автобус.

В этот же день серьезное ДТП произошло в Пакистане. В провинции Пенджаб сорвался с моста и упал в овраг пассажирский автобус, перевозивший около 80 человек. Погибли 24 человека, еще 50 получили травмы.

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