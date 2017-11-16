Жуткое ДТП в Китае: 30 автомобилей столкнулись на трассе, десятки погибших

Хэфэй, Китай, , 06:14 — REGNUM По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения десятка транспортных средств на скоростном шоссе в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 15 ноября агентство «Синьхуа».

Свыше 30 транспортных средств столкнулись около 7:45 по местному времени на скоростном участке трассы в городе Фуян, что привело к гибели 18 человек. Еще 19 человек получили серьезные ранения.

Причиной аварии стал густой туман, который затруднил видимость на трассе. Раненые были отправлены на лечение в госпиталь, из которых девять находятся в критическом состоянии.

Несколько автомобилей загорелось в результате происшествия, создав сильнейший четырехкилометровый затор на трассе.

На борьбу с пожаром выдвинулось более 20 пожарных машин. Пожар удалось побороть к 10:38 по местному времени. Начато расследования происшествия.

В феврале 2017 года в провинции Аньхой также произошло ДТП, в котором пострадали дети. Тогда в группу школьников врезался грузовик. Имелись погибшие.

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