Крушение L-410: МЧС направило самолет к поселку Нелькан

Хабаровск, , 06:09 — REGNUM Самолет МЧС направлен в поселок Нелькан (Хабаровский край) на место крушения L-410, 16 ноября сообщили в пресс-службе регионального отделения службы спасения.

«Около 9 часов утра 16 ноября 2017 года самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из Хабаровска в п. Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в самолете находятся губернатор Вячеслав Шпорт, начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, а также представители министерств в составе рабочей группы регионального правительства. Кроме того, в самолете к месту ЧП направились психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и сотрудники МЧС.

«По прибытию на место трагедии планируется осмотреть место крушения воздушного судна, обсудить и определить необходимый объем работ, силы и средства, которые потребуются для дальнейшей ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. Погибли шесть человек: четыре пассажира и два члена экипажа. Осталась в живых трехлетняя девочка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Шпорт подписал распоряжении об оказании материальной помощи семьям погибших. Родственники выжившей девочки получат единовременную выплату.

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