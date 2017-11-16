Тверской суд Москвы вынесет приговор экс-мэру Владивостока

Владивосток, , 03:09 — REGNUM Верховный суд России направил в Тверской суд Москвы на рассмотрение по существу уголовное дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, обвиняемого в получении взятки, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ИА REGNUM.

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Верховный суд РФ 15 ноября удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, изменил подсудность дела и передал его на рассмотрение в Тверской суд Москвы.

В Генпрокуратуре посчитали, что в случае рассмотрения уголовного дела в Приморском крае, есть вероятность небеспристрастности судей.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Мосгорсуда арест Пушкарёву продлён до 30 ноября. В начале ноября стало известно, что отстранённый от должности мэр всё-таки решил досрочно сложить полномочия. По громкому коррупционному делу проходят также младший брат бывшего градоначальника Андрей Пушкарёв и экс-директор МУПВ «Дороги Владивостока Андрей Лушников.