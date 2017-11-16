Четверг, 16 Ноября 2017 года
00:23:59 МСК

Число жертв наводнений в Греции увеличилось до 14

Происшествия

Погибли жители городов Мегара и Мандра

Афины , 16 ноября 2017, 00:18 — REGNUM  Жертвами наводнений, обрушившихся на Грецию, стали 14 человек, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Уточняется, что из-за наводнений, вызванных ливнями, погибли жители городов Мегара и Мандра. Таким образом, число жертв выросло.

Напомним, ранее из Греции поступила информация о гибели десяти человек. В ряде греческих территорий объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильное наводнение произошло в Литве. Мэр города Клайпеды сообщил об экстремальной ситуации.

Читайте подробнее: Литовскую Клайпеду затопило: готовятся объявить ЧП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить