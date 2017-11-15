Число задержанных за беспорядки в Брюсселе выросло до 30 человек

Брюссель, , 23:50 — REGNUM Полиция Брюсселя задержала 30 участников массовых беспорядков в столице Бельгии, сообщает 15 ноября газета Le Soir, ссылаясь на данные полицейского комиссариата.

Ранее пресс-секретарь полиции зоны Брюссель-капиталь заявил журналистам, что в ходе массовых беспорядков правоохранители задержали троих дебоширов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 ноября более ста молодых людей собрались в центре Брюсселя, устроили нападение на полицейских, а потом стали крушить витрины и поджигать автомашины. Полицейские Брюсселя не смогли восстановить порядок своими силами и вызвали федеральную поддержку.

По сообщению агентства Belga, беспорядки были вызваны попыткой полицейских задержать местного рэпера Vargasss 92, который несанкционированно собрал массу людей через социальные сети, заявив своим фанатам о встрече на площади.

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