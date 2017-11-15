Полицейский спецназ подавил массовые беспорядки в центре Брюсселя

Брюссель, , 21:23 — REGNUM Силы по борьбе с беспорядками федеральной полиции Бельгии разогнали участников массовых беспорядков в центре Брюсселя, сообщил 15 ноября журналистам пресс-секретарь полиции зоны Брюссель-капиталь.

«Полиция взяла ситуацию под контроль, три человека задержаны», — сказал он представителям СМИ.

Напомним, вечером 15 ноября толпа молодых людей, собравшихся в центре Брюсселя на площади Монэ, напала на полицейских, а затем начала бить витрины и поджигать автомобили. Полицейские для восстановления порядка вызвали поддержку федеральных сил правопорядка.

По данным агентства Belga, причиной беспорядков стала попытка полицейских задержать местного рэпера «Варгас 92» за организацию несанкционированной массовой акции через социальные сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бельгийская полиция не могла установить причины массовых беспорядков в центре Брюсселя.

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