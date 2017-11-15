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СМИ: в центре Брюсселя происходят массовые беспорядки

Происшествия

Из-за происходящих событий в центре города закрыты несколько станций метро

Брюссель, 15 ноября 2017, 20:56 — REGNUM  В центральном районе столицы Бельгии вспыхнули массовые беспорядки, сообщает 15 ноября телеканал RTBF.

Полиция Брюсселя не в состоянии справиться с беспорядками самостоятельно и запросила федеральной поддержки. Причина беспорядков не сообщается, по некоторым данным, полиция пока не может их выяснить.

По данным телеканала, большая группа молодых людей атаковала полицейский участок в одном из центральных кварталов Брюсселя. На место происшествия вызван полицейский спецназ.

По информации газеты La Derniere Heure, группы молодых людей бьют витрины и поджигают автомашины.

По неподтвержденным данным, беспорядки начались с площади Монэ, где через соцсети популярный местный рэпер собрал несколько сот человек.

Масштаб беспорядков также не уточняется, но городская транспортная компания STIB уже объявила о закрытии нескольких станций метро в центре Брюсселя.

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Массовые беспорядки
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