СМИ: в центре Брюсселя происходят массовые беспорядки

Брюссель, , 20:56 — REGNUM В центральном районе столицы Бельгии вспыхнули массовые беспорядки, сообщает 15 ноября телеканал RTBF.

Полиция Брюсселя не в состоянии справиться с беспорядками самостоятельно и запросила федеральной поддержки. Причина беспорядков не сообщается, по некоторым данным, полиция пока не может их выяснить.

По данным телеканала, большая группа молодых людей атаковала полицейский участок в одном из центральных кварталов Брюсселя. На место происшествия вызван полицейский спецназ.

По информации газеты La Derniere Heure, группы молодых людей бьют витрины и поджигают автомашины.

По неподтвержденным данным, беспорядки начались с площади Монэ, где через соцсети популярный местный рэпер собрал несколько сот человек.

Масштаб беспорядков также не уточняется, но городская транспортная компания STIB уже объявила о закрытии нескольких станций метро в центре Брюсселя.