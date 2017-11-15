За испытания дронов в Карабахе против израильской компании возбудили дело

Тель-Авив, , 19:53 — REGNUM Полиция Израиля возбудила уголовное дело против одной из ведущих компаний военно-промышленного комплекса страны — Aeronautics Defense Systems, производящей дроны.

«Расследуются обстоятельства сделки, заключенной компанией Aeronautics Defense Systems Ltd. с одним из крупных заказчиков», — говорится в заявлении полиции Израиля.

Примечательно, что дело возбуждено спустя несколько дней после визита главы МИД Армении Эдварда Налбандяна в Израиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 г. компания оказалась в центре громкого скандала, после того как газета «Маарив а-Шавуа» написала, что министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. Инцидент произошёл в начале июля.

«В конце концов, один из высокопоставленных представителей Aeronautics Defence System, который также находился в Азербайджане, был вынужден сам осуществить удар, который, однако, оказался неточным», — писала газета.

В конце августа, ссылаясь на биржевое коммюнике, опубликованное компанией Aeronautics, израильская пресса сообщила, что отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны Израиля временно заблокировал сделку по поставке «важному клиенту» партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Orbitier K1 на сумму $20 млн. По нескольким дополнительным данным стало понятно, что «важный клиент» — это Азербайджан.

Хотя в заявлении полиции Израиля также не уточняет, кто является «крупным заказчиком», однако в израильских СМИ нет сомнения, что речь идет об Азербайджане.

«Дело Aeronautics Defense Systems в настоящее время находится в производстве управления по расследованию международных преступлений полиции Израиля. Первые сведения о расследовании начали появляться в понедельник. Специальным решением суда, однако, опубликование материалов предварительного следствия на время ограничено», — цитирует Times of Israel радио «Свобода».

По сообщению того же источника, расследование началось 14 сентября, спустя несколько недель после появления первых сведений о нанесенном по армянским позициям ударе дрона.

По сведениям Haaretz, в ходе расследования полицейские изучат также действия министерства обороны Израиля. По данным газеты, представители Aeronautics Defense Systems опровергают обвинения в нанесении удара по армянским позициям, утверждая, что «компания никогда не проводит испытания своей продукции на живых мишенях».

Представители Aeronautics Defense Systems, однако, отметили, что готовы всесторонне сотрудничать со следственными органами, «делая всё возможное для того, чтобы расследование быстро завершилось».

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о запрете Израилем экспорта БПЛА в Азербайджан