Сбившую насмерть мальчика в Балашихе приговорили к трем годам колонии

Железнодорожный, Московская область, , 19:20 — REGNUM Железнодорожный суд Московской области приговорил Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в жилой зоне в Балашихе, к трем годам колонии-поселения. Такой вердикт суд вынес сегодня, 15 ноября.

«Признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении», — сказал судья Железнодорожного суда Подмосковья Владимир Шекун.

Кроме срока заключения, Алисова должна выплатить родителям убитого ею ребенка 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи за похороны. После освобождения из колонии она ещё 2,5 года не будет иметь прав на вождение автомобиля.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Суд прислушался к государственному обвинению, которое просило для Алисовой три года колонии общего режима.

Стоит отметить, что сама Алисова свою вину до сих пор не признает. Она утверждает, что была трезва, когда находилась за рулем автомобиля, и двигалась не быстрее 20 километров в час.

Но убедительных доказательств доводов Алисовой не нашлось. Напротив, были доказательства того, что Алисова двигалась по жилой зоне со скоростью более 20 километров в час и к тому же разговаривала по телефону.

Резонанс этому делу придал тот факт, что Алисова сразу после ДТП заявила, что сбитый ею ребенок был пьян. Затем судмедэксперт ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаил Клейменов дал заключение, что в крови ребенка на момент ДТП якобы было 2,7 промилле алкоголя.

Всё это вызвало много вопросов, так как при таком содержании алкоголя в крови шестилетний ребенок должен был быть в коме.

В итоге было проведено тщательное расследование, которое установило, что Клейменов произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемая в гибели ребенка в Балашихе признана виновной