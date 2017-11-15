В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула России

Харьков, Украина, , 19:21 — REGNUM Автомобиль генконсула России в Харькове поврежден неизвестным химическим веществом, разъедающим лакокрасочные покрытия. Об этом сообщили 15 ноября в полиции города на официальной странице в Facebook.

«По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства», — говорится в сообщении.

После обращения генконсула в полицию Харькова 13 ноября оперативная группа осмотрела автомобиль и место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов опросили потерпевшего и возможных свидетелей.

Полицией начато досудебное расследование по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2017 года в центре Киева вблизи здания Национальной музыкальной академии имени Чайковского неизвестные напали на секретаря посольства США на Украине Омара Карденти. Дипломат не получил серьезных травм.

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