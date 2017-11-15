В Перми извлекли из-под земли источник повышенной радиации

Пермь, , 18:12 — REGNUM В Перми в результате обследования радиологического участка специалисты ФГУП «РосРАО» обнаружили в земле колбу с белым порошком. Им оказался радий 226 с периодом полураспада 1600 лет, сообщают СМИ.

Опасное вещество соберут в спецконтейнеры и вывезут на полигон для захоронения. Обследование участка продолжается.

Отметим, радий является серебристо-белым радиоактивным металлом. Соли радия используют медицине для приготовления радоновых ванн. Радий очень токсичен. Его большие концентрации вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы и опухоли.

Напомним, 27 октября в Перми обнаружили радиационное пятно. На пустыре возле Егошихинского кладбища и православного храма радиационный фон зашкаливал: предельно допустимая норма была превышена в 100 раз. Участок огородили. В ГУ МЧС по Пермскому краю горожан успокоили, что угрозы здоровью нет. Для обследования участка вызвали специалистов из Екатеринбурга.

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