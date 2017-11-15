Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Нелькан, Хабаровский край, , 17:08 — REGNUM Власти Аяно-Майского района Хабаровского края представили список жертв крушения самолета, который разбился при посадке в селе Нелькан, сообщает 15 ноября «Хабаровский край сегодня».

В результате авиакатастрофы погибли два пилота и четыре пассажира. Члены экипажа: Игорь Шумаков, Александр Зуев. Пассажиры: Ольга Лапонникова, Анна Лапонникова, Светлана Пахомова, Денис Амосов.

Три пассажира — жители села Нелькан и один — житель села Джигда.

В авиакатастрофе выжила четырёхлетняя девочка. По предварительным данным, у ребенка сломана нога и сильное сотрясение мозга. Врачи оценивают состояние девочки как стабильно тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края.

По факту случившегося следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. Следователи рассматривают три версии случившегося: плохие погодные условия, технические неисправности, ошибка членов экипажа.

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