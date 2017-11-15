Среда, 15 Ноября 2017 года
18:19:45 МСК

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Происшествия

Три пассажира — жители села Нелькан и один — житель села Джигда

Нелькан, Хабаровский край, 15 ноября 2017, 17:08 — REGNUM  Власти Аяно-Майского района Хабаровского края представили список жертв крушения самолета, который разбился при посадке в селе Нелькан, сообщает 15 ноября «Хабаровский край сегодня».

В результате авиакатастрофы погибли два пилота и четыре пассажира. Члены экипажа: Игорь Шумаков, Александр Зуев. Пассажиры: Ольга Лапонникова, Анна Лапонникова, Светлана Пахомова, Денис Амосов.

Три пассажира — жители села Нелькан и один — житель села Джигда.

В авиакатастрофе выжила четырёхлетняя девочка. По предварительным данным, у ребенка сломана нога и сильное сотрясение мозга. Врачи оценивают состояние девочки как стабильно тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-АмуреНелькан, потерпел крушение при заходе на посадку в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края.

По факту случившегося следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. Следователи рассматривают три версии случившегося: плохие погодные условия, технические неисправности, ошибка членов экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Разбившийся под Хабаровском самолет упал с высоты 600 метров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить