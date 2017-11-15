У берегов Крыма терпит бедствие судно, арендованное украинской компанией

Керчь, Крым, , 16:56 — REGNUM В районе Керчи пароход Moryak под флагом Палау, который был арендован украинской компанией у севастопольского собственника, терпит бедствие. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на одного из моряков, находящегося на борту.

Моряк сообщил, что на борту парохода находятся 11 членов экипажа. По каким-то причинам пароход не пускают ни в один из портов, и у экипажа уже заканчивается провиант.

По словам моряка, все 11 членов экипажа голодают, а капитан вообще госпитализирован в предынфарктном состоянии.

«В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушёнкой, но такую тушёнку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего. Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари, и сейчас ничего не осталось», — рассказывает моряк в интервью РИА Новости.

Он отметил, что экипаж ещё надеется получить разрешение на заход в Керченский рыбный порт, иначе судну придется подать сигнал SOS.