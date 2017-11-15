В Москве впервые в России могут ввести лицензирование квестов

Москва, , 15:47 — REGNUM В Москве планируется ввести обязательное лицензирование для организаторов квестов. Об этом сегодня, 15 ноября, журналистам заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, передает АГН «Москва».

Власти столицы намерены разработать законодательную базу, регулирующую проведение квестов и проработать вопрос о возрастных ограничениях для участия в них.

По его словам, сейчас индустрия квестов никак не контролируется. Это бизнес привлекает и недобросовестных предпринимателей, готовых экономить на всем, в том числе и на безопасности, участвующих в квестах.

«Способом контроля над обеспечением безопасности на квестах может стать создание ассоциации квестов. Она работать в качестве некоммерческой организации и заниматься общественным контролем», — пояснил Шапошников.

Кроме того, можно создать саморегулируемую организацию, которая будет разрабатывать, утверждать стандарты и правила в отношении данного вида деятельности.

Тогда предприниматель, предоставляющий услуги квестов, будет обязан соблюдать все условия, подчеркнул он.

Стоит отметить, что подобный вопрос впервые поднимается в России и опыт Москвы может быть распространен и в других субъектах РФ.

«В настоящее время изучается международный опыт. Есть интересные моменты, но они не всегда синхронизируются с нашим российским законодательством.

Будет взято лучшее и переложено на российскую действительность. Также будем пользоваться международным правом», — пояснил Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года в Москве группа из восьми человек, находясь в помещении на Варшавском шоссе, во время прохождения хоррор-квеста провалились вниз на этаж ниже.

Погибших, к счастью, не оказалось. Но в результате падения с большой высоты трое из участников игры с ушибами были доставлены в больницу.

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