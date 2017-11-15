В Киеве более ста жилых домов остаются без отопления

Киев, , 14:53 — REGNUM В Киеве без тепла остался 141 жилой дом, сообщает 15 ноября пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, отопление в жилых домах отсутствует из-за аварий на теплосетях. Среди отключенных от тепла жилых домов 62 здания находятся в ведомости «Киевэнерго», еще 79 — в ведомости жилищно-эксплуатационных организаций.

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Отмечается, что ремонтные работы должны быть завершены в течение ближайших суток. Причины аварий на теплосетях не уточняются. Также в пресс-службе компании добавили, что с начала нового отопительного сезона 2017 года уже произошли 1,37 тыс. повреждений теплосетей в Киеве, которые были устранены.

«В среднем за сутки Киевэнерго ликвидирует около 50 повреждений на сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе компании.

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Напомним, ранее сотрудники одного из киевских моргов объявили забастовку из-за длительного отсутствия в помещении горячей воды. Работники учреждения также требуют включить в здании отопление, которое, несмотря на начало отопительного сезона, так и не было подано.

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