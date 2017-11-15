Директоров пяти школ в Дагестане обвиняют в мошенничестве

Махачкала, , 14:32 — REGNUM В Дагестане будут судить за мошенничество и служебный подлог директоров пяти школ Левашинского района. Их обвиняют в участии в махинациях с денежными средствами регионального отделения Фонда социального страхования, сообющили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе СКР по региону.

В числе фигурантов дела директора школ, расположенных в селениях Ахкент, Ташкапур, Верхний Убекимахи, Чуни, Урма. Общая сумма денежных средств, которую, по мнению следователей, похитили руководители образовательных учреждений, составляет около семи миллионов рублей.

Способ, которым они воспользовались для обогащения, прост: директора подписывали письма-заявки в региональное отделение Фонда социального страхования с ложными сведениями о начислении страховых сумм. Деньги перечислялись на лицевой счет школы, а оттуда — на личный счет злоумышленника. Таким образом, как утверждает следствие, были присвоены директором Ахкентской средней общеобразовательной школы 1,6 млн рублей, Ташкапурской — 1,8 млн рублей, Чунинской — 2 млн рублей, Верхне-Убекинской — 500 тыс. рублей и Урминской — 1,6 млн рублей.

В настоящее время для того, чтобы вернуть украденные деньги в казну, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 5 млн рублей.

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По данным следователей, о махинациях пяти директоров стало известно, когда шло расследование уголовного дела в отношении главы Левашинского района Магомедгаджи Магомедова. Его подозревают в создании преступной группы, в которую вошли главный бухгалтер, бухгалтер и кассир районной администрации, и совершении мошенничества. Злоумышленники похитили в 2014—2015 годах из Фонда социального страхования более 89 млн рублей.