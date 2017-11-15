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На востоке Китая произошло массовое ДТП – столкнулись 30 автомобилей

Происшествия

В результате аварии погибли 18 человек и еще 21 получили травмы различной степени тяжести

Хэфэй, Китай, 15 ноября 2017, 13:28 — REGNUM  В Ките на скоростной трассе между городами Фуян и Хэфэй произошло массовое дорожное транспортное происшествие с участием более 30 автомобилей, сообщило 15 ноября агентство «Синьхуа».

Авария случилась утром 15 ноября в провинции Аньхой на востоке Китая.

По сообщению Центрального телевидения КНР, в результате аварии погибли 18 человек и еще 21 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

В результате крупного ДТП произошло возгорание четырех автомобилей, которое уже ликвидировано пожарными службами. В районе аварии образовалась пробка протяженностью несколько километров.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Причины аварии выясняются. Предположительно, причиной ДТП мог стать густой туман.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2017 года на юге Китая в провинции Гуандун на скоростном шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 19 человек. В автобусе находилось 44 человека.

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Дорожно-транспортные происшествия

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