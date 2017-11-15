Крушение L-410 в Хабаровском крае: открыта «горячая линия»

Хабаровск, , 13:27 — REGNUM Для родственников погибших и пострадавших в результате крушения самолета L-410 в селе Нелькан в Хабаровском крае открыта «горячая линия». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

«Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился открыть «горячую линию» для родственников погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в селе Нелькан Аяно-Майского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всю необходимую информацию по трагедии можно узнать по телефону: 8 (42 12) 39−61−22.

Напомним, 15 ноября в Хабаровском крае при заходе на посадку разбился самолет L-410, принадлежавший местной компании «Хабаровские авиалинии». ЧП произошло недалеко от аэропорта поселка Нелькан.

По последним данным, в результате инцидента погибли 6 человек (два члена экипажа и четыре пассажира). Спастись удалось только ребенку — девочке четырех лет. Малышку доставили в центральную районную больницу Нелькана вертолетом санитарной авиации в тяжелом состоянии.

По факту крушения самолета L-410 было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2017 г. в Предгорном районе Ставропольского края потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли два человека.

ЧП произошло в районе поселка Пятигорский.

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