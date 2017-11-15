«Похищенная» активистка «Femen» нашлась в винницкой полиции

Винница, Украина, , 12:43 — REGNUM «Похищенную» активистку «Femen» задержали 14 ноября в Винницкой области на Украине сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

Согласно сообщению, девушке из феминистского движения объявили о подозрении в совершении «циничного преступления», то есть сожжении декоративного трамвая в Виннице около магазина «Roshen». Девушке вменяется ч.4 ст.296 УК Украины «Хулиганство».

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Отмечается, что активистке грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее лидер украинского движения «Femen» Анна Гуцол заявила, что одну из активисток движения похитили в Киеве трое неизвестных мужчин, затащив девушку в машину и скрывшись в неизвестном направлении.

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Напомним, 14 ноября движение «Femen Ukraine» разместило на своей странице в соцсети Facebook информацию о проведенной акции в Виннице. В ходе протестного мероприятия участница движения облила бензином декоративный трамвай у магазина «Roshen» и подожгла его, при этом фотографии активистки были выложены в общий доступ.

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