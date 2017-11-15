В Мосгордуме хотят внести поправки в УК РФ для борьбы с терроризмом

Москва, , 13:58 — REGNUM В Мосгордуме предлагают рассматривать телефонный терроризм как особо тяжкое преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента. Так, депутаты Мосгордумы предложили внести изменения в статью 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и квалифицировать как особо тяжкие преступления ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления других общественно опасных последствий. Срок наказания в данном случае составит шесть и более лет.

«Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до 5 лет. Однако очевидно, что телефонных террористов это не останавливает. В начале октября в Государственной Думе заявили, что готовы обсуждать возможность внесения изменений в эту статью УК. Планировалось создать специальную рабочую группу. Пока проект закона в Госдуму не внесён. Не стоит забывать о том, что большинство звонков о «лжеминировании» осуществляется посредством IP-телефонии, что затрудняет как поиск преступников, так и привлечение их к ответственности», — подчеркнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Отметим, по словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимира Черникова, по состоянию на 9 ноября 2017 года на номер «102» поступили звонки об угрозе взрывов на 564 объектах, расположенных на территории города Москвы. Для обследования зданий и прилегающих территорий было эвакуировано более 250 тыс. человек. По его словам, помимо материального ущерба в миллионы рублей, последствиями телефонного терроризма становятся страх и потеря бдительности, поэтому наказание необходимо ужесточить.

По словам начальника ГУ МВД России по городу Москве Олега Баранова, с сентября 2017 года наблюдается значительное увеличение количества заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового скопления людей. В Москве оно возросло на 67,3%. Основной всплеск таких сообщений пришёлся на период с 13 сентября по 1 октября.

«За указанный период поступили сообщения о террористических атаках более чем 350 объектов: вокзалы, административные и образовательные учреждения, торгово-промышленные комплексы. По факту поступления заведомо ложных сообщений было возбуждено 180 уголовных дел, раскрыто 32 преступления, 10 дел в настоящее время уже находятся в судопроизводстве. Путём оперативно-технических мероприятий было выявлено, что подавляющая масса звонков совершалась с помощью цифровой связи с территории Турции, Украины, США, Японии, причём, как показал анализ, эти звонки исходили в основном от нескольких преступных групп лиц, объединённых одним помыслом», — подчеркнул Олег Баранов.

Отсутствие документально подтвержденного крупного материального ущерба не позволило квалифицировать данное деяние по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий»), и преступления были отнесены к категории средней тяжести. На сегодняшний день отсутствие в составе этой статьи дополнительных квалифицирующих признаков не позволяет применять к телефонным террористам максимальные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом.

«Учитывая массовость поступающих сообщений об угрозах терроризма, их повышенный общественный резонанс, приостановку в связи с ними работы транспорта, различных учреждений, считаю целесообразным рассмотреть вопрос о включении в статью 207 УК РФ дополнительного квалифицирующего признака о совершении подобных преступлений группой лиц по предварительному сговору и отнесения данного преступления к категории тяжких, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет и более», — заявил он.

Заместитель прокурора города Москвы Константин Кремнев, в свою очередь, отметил, что помимо увеличения сроков наказания, должны быть пересмотрены размеры штрафных санкций. Они должны включать в себя возмещение затрат всех специальных служб, выезжающих на происшествие. В данный момент это не заложено в действующее законодательство, поэтому суды отказываются рассматривать такие обращения, мотивируя это тем, что правоохранительные органы и МЧС выполняли свои служебные обязанности, финансируемые государством.

Добавим, что сегодня, 15 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о работе думских комитетов по безопасности и госстроительству над поправками в законодательстве о мерах борьбы с телефонным терроризмом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от КПРФ предложили обсудить парламентский запрос генпрокурору Юрию Чайке и главе ФСБ Александру Бортникову о телефонном терроризме, однако Вячеслав Володин призвал коллег придерживаться процедуры и подчеркнул, что эта тема находится на приоритетном контроле.

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