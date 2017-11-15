Крушение L-410: Самолет не смог приземлиться на двух аэродромах

Хабаровск, , 12:25 — REGNUM Перед крушением в поселке Нелькан самолет L-410 из-за сложных метеоусловий не смог приземлиться в двух аэропортах в Хабаровском крае. Об этом, как передает RT, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

«Самолет пошел напрямую, потому что он должен был приземлиться дополнительно в Николаевске-на-Амуре, — говорит Шпорт. — Там он (самолет) не смог приземлиться, потому что метео плохое. Пошел на Полины Осипенко (аэропорт), там тоже не смог из-за метео».

Губернатор региона добавил, что пилот был вынужден направить воздушное судно сразу на конечную точку в Нелькан.

«Что дальше происходило, будем на месте разбираться», — сказал Шпорт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет L-410, следовавший из Хабаровска, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Нелькана 15 ноября.

По предварительным данным, на борту самолета находились 7 человек, 6 из них погибли. Выжившая девочка была доставлена в местную больницу.

Причины ЧП пока неизвестны.

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