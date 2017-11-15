В Крыму задержан украинец, пытавшийся незаметно пересечь границу

Симферополь, , 12:14 — REGNUM Сотрудники пограничной службы задержали в Крыму украинца, пытавшегося незаконно пересечь российско-украинскую границу, сообщает 15 ноября пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, накануне 28-летний мужчина, следуя на Украину, пытался пересечь границу через пункт пропуска «Джанкой». В качестве документов он предъявил справку об утере паспорта, которая не может быть использована в качестве основания для перехода через границу.

По его словам, месяц назад он прибыл в Крым для посещения знакомой из Ялты, однако во время пребывания у нее потерял свой паспорт. Пограничники рекомендовали мужчине обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления необходимых документов, предупредив его при этом об ответственности за нарушение режима госграницы РФ.

«Вопреки здравому смыслу, мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины», — сообщили в ведомстве.

Однако, несмотря на скрытное передвижение, мужчина был задержан тревожной группой с применением служебной собаки.

В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники погранслужбы задержали бойца ВСУ, пытавшегося незаконно пересечь российскую границу на луганском направлении.

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