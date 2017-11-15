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В Тульской области сгорел цех по фасовке картофеля

Происшествия

Пострадавших нет

В Тульской области сгорел цех по фасовке картофеля
bogitw
Огонь. Угли

Тула, 15 ноября 2017, 11:10 — REGNUM  В деревне Поповка Черноского района Тульской области сгорел цех по упаковке картофеля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт «112» 15 ноября в 2:32 ночи по местному времени.

«По прибытии на место происшествия, в 02:34, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар ликвидирован в 09:41», — говорится в сообщении.

Кроме того, пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседнее производственное здание. К тушению пожара привлекались 44 человека и 13 единиц техники.

Отмечается, что в результате пожара сгорела и обрушилась кровля, выгорело здание размером 70 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящий момент причина пожара устанавливается.

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Пожары и взрывы на предприятиях

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