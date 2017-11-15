Следователи после авиакатастрофы под Хабаровском изучат образцы топлива

Хабаровск, , 11:09 — REGNUM Образцы топлива, которым был заправлен разбившийся под Хабаровском самолёт L-410, будут направлены на экспертизу следователями, передает 15 ноября RT со ссылкой Следственный комитет России.

В рамках расследования уголовного дела в компании ФГУП КГУП «Хабаровские авиалинии» изъята техническая и полетная документация, после анализа которой будут даны оценки о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета.

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Ранее следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, которая предполагает, что в ходе эксплуатации авиатехники могли быть допущены нарушения, приведшие к гибели людей.

Напомним, 15 ноября легкомоторный самолет L-410 совершал перелет по маршруту Хабаровск-Нелькан. При заходе на посадку в аэропорту Нелькана самолет завалился на бок, совершив аварийную посадку.

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В самолете насмерть разбились шесть человек. Одна девочка была спасена, она находится в местной больнице в тяжелом состоянии.

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