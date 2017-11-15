В Хабаровском крае объявили траур по погибшим в авиакатастрофе

Хабаровск, , 10:40 — REGNUM В Хабаровском крае 16 ноября объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Нелькане, сообщает пресс-служба администрации региона.

«По решению главы региона (Вячеслава Шпорта — прим. ИА REGNUM ) завтра, 16 ноября, в Хабаровском крае будет объявлен день траура», — говорится в сообщении.

В связи с авиакатастрофой губернатор Хабаровского края провел оперативное совещание, в ходе которого поручил организовать вылет санитарного борта, который заберет пострадавшую в катастрофе девочку в Хабаровск.

В настоящее время четырехлетняя девочка стала единственным выжившим после крушения самолета, сейчас ребенок со сломанной ногой находится в больнице.

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Кроме того, Шпорт поручил оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

«Все нормативные документы мы оперативно подготовим в течение сегодняшнего дня и постараемся как можно быстрее начать выплаты. Завтра я отправлюсь в Нелькан. На месте посмотрим, какая еще требуется помощь родственникам», — заявил глава региона.

Напомним, сегодня при заходе на посадку в аэропорт Нелькана потерпел крушение пассажирский самолет Л-410, следовавший из Хабаровска. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились семь человек, шесть из них погибли. Выжившая девочка была доставлена в местную больницу.

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