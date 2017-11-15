В Хабаровском крае объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе

Хабаровск, , 10:32 — REGNUM В Хабаровском крае 16 ноября объявлено днём траура по погибшим в авиакатастрофе. Такое решение в ходе оперативного совещания озвучил губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает ИА REGNUM. Из семерых человек уцелеть удалось только 4-летней девочке.

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По последним данным, все шестеро погибших — жители Аяно-Майского района. Выжившая девочка на данный момент находится под наблюдением врачей местной больницы. Принято решение направить потерпевшую спецбортом в Хабаровск.

Глава региона распорядился в ближайшее время оказать семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

«Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Завтра в регион прибудет специальная комиссия из Москвы», — было озвучено в ходе совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт L-410 с пятью пассажирами и двумя членами экипажа разбился 15 ноября при заходе на посадку в Нелькане. На месте трагедии живой была обнаружена 4-летняя девочка. По факту авиакатастрофы расследуется уголовное дело, есть три версии случившегося.