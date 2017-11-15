В Киеве похитили активистку «Femen»

Киев, , 10:23 — REGNUM Одну из участниц движения «Femen» похитили в Киеве, заявила лидер движения Анна Гуцол, сообщает 14 ноября «Громадське».

По ее словам, девушку похитили трое неизвестных мужчин после того, как активистка вышла из кафе «Мир кофе». Подбежав к девушке, похитители схватили ее, затащили в машину и скрылись. Очевидцами происшествия стали посетители и сотрудники кафе.

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Сразу после инцидента на место вызвали полицию, однако пока официальных комментариев от правоохранительных органов не поступала. Гуцол сказала, что на данный момент связаться с похищенной девушкой никак не удалось. Лидер феминистского движения уточнила, что похищенная активистка за несколько последних дней подожгла у магазинов «Roshen» декоративных медведей и трамвай.

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Напомним, в 2011 году в Белоруссии были похищены три активистки движения Femen. После того, как девушек обнаружили, они заявили, что их похитили и издевались над ними сотрудники белорусского КГБ. Официально в КГБ Белоруссии опровергли данные заявления.

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