Выжившая в авиакатастрофе под Хабаровском девочка доставлена в больницу

Хабаровск, , 10:17 — REGNUM В больницу доставлен 4-летних ребёнок, выживший при крушении самолёта L-410 в Хабаровском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минвостокразвития РФ.

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Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка направил губернатору Вячеславу Шпорту телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой.

«Глубоко потрясён известием о страшной катастрофе. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорблю и разделяю боль невосполнимой утраты вместе с ними», — отметил министр.

В Минвостокразвития РФ уточнили, что выживший при крушении 4-летний ребёнок уже доставлен в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение при заходе на посадку. ДВСУ на транспорте СКР рассматривает три версии случившегося, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия. Из семи человек погибли шесть, в том числе два члена экипажа.