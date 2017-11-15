В Саратове задержали бывшего директора театра оперы и балета

Саратов, , 10:10 — REGNUM В Саратове в отношении в отношении бывшего директора государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы и балета» возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР региона по взаимодействию со СМИ Екатерина Котлова, материалы, послужившие основанием для задержания, собраны УФСБ, прокуратурой и полицией.

«По данным следствия, в 2016 году директор Саратовского театра оперы и балета, будучи осведомленным об условиях исполнения договора на поставку и монтаж климатического оборудования в здание театра, заключенного с одним из обществ с ограниченной ответственностью, совершал действия, явно выходящие за пределы его полномочий. Без фактического предоставления поставщиком части оборудования, его осмотра, проверки технического состояния, комплектности и работоспособности, а так же проведения пусконаладочных работ, директор подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат, а также акт приемки выполненных работ, после чего указанные работы были оплачены», — пояснила Котлова.

По ее словам, в ходе проверки выявлено, что выполнены не все необходимые работы, оборудование поставлено не в полном объеме. Указанное повлекло причинение имущественного ущерба учреждению на общую сумму, превышающую 3 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемый, подписав документы и дав указание об оплате договора в полном объеме, «совершил действия, выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов театру».

«Следователями следственного отдела совместно с оперативными сотрудниками УФСБ и территориального отдела полиции по месту жительства бывшего директора и руководителей коммерческой организации уже проведены обыски, в рамках которых изъяты компьютерная техника и документация, подтверждающая договорные отношения и оплату работ», — отметила Котлова.

В настоящее время бывший директор театра задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего, в рамках которых, в том числе, действиям руководства коммерческой организации также будет дана юридическая оценка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2016 года была отправлена в отставку министр культуры Саратовской области, которая запомнилась чередой скандалов. Самые громкие из них связаны с ее поездками в Сингапур и Малайзию за бюджетный счет. Кандидатура занимавшего в то время пост директора Саратовского театра оперы и балета Рената Мухамедьяров рассматривалась на должность министра. В июле этого года с руководителем театра Мухамедьяровым был расторгнут контракт. Источники в минкульте области предположили, что его отставка может быть связана с возможным выделением федеральным центром 2,5 млрд рублей на реконструкцию областного театра оперы и балета, который находится в аварийном состоянии. При этом Мухамедьяров получил должность директора областного театра оперетты.

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