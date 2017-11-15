Грузовик сбил пешеходов и протаранил здание под Челябинском

Златоуст, Челябинская область, , 09:56 — REGNUM В городе Златоуст Челябинской области водитель грузового автомобиля сбил трех пешеходов и влетел в здание, двое человек скончались на месте, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Инцидент произошел сегодня, 15 ноября, около 8:00 утра по местному времени.

«На пересечении улиц имени Ленина и Калинина, водитель, управляя грузовым автомобилем «Foton», по предварительным данным не справился с управлением, совершил наезд на здание и трех пешеходов», — говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек был госпитализирован в больницу, двое от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Ярославской области в результате ДТП с участием внедорожника и грузового автомобиля погибли три человека.

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Еще одно ДТП с участием грузовика произошло в конце октября в Чебоксарах. 16-летний подросток на «Жигулях» с крадеными номерами врезался в большегруз, в результате один человек погиб, пятеро получили травмы.

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