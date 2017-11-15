Выжившая в катастрофе под Хабаровском девочка находится в тяжелом состоянии

Нелькан, Хабаровский край, , 09:55 — REGNUM Состояние здоровья девочки, которая выжила в авиакатастрофе в Хабаровском крае, — стабильно тяжелое. Она находится в сознании, но не разговаривает с врачами, сообщила 15 ноября глава села Нелькан Наталья Петухова.

«Она в сознании, смотрит, но ничего не говорит, видимо, испуг. У нее сотрясение и перелом ноги. За ней наблюдают медики», — цитирует НТВ Петухову.

Она пояснила, что девочку обследовала главврач ЦРБ Нелькана, а в случае необходимости за ребенком может вылететь борт санавиации.

«Но только завтра (16 ноября), поскольку световой день уже закончился, а полоса не освещается», — сказала Петухова.

Напомним, легкомоторный самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан потерпел крушение 15 ноября 2017 года во время захода на посадку в аэропорту Нелькана. По предварительным данным, на борту самолета находились семь человек, шесть из которых погибли. Девочка была спасена и доставлена в местную больницу.

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В настоящее время следователи отрабатывают три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности в самолете. Также проверяется возможное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета.

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